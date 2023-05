Adela bola zvedavá, či bol Milan Lasica († 81) rovnako vtipný ako na verejnosti aj doma. ,,Pred kamerami to mal všetko nacvičené. Ja som ten divadelný humor až tak nevnímala, ja som vnímala ten domáci humor. Ten bol taký, že… Moja mama sa na to veľmi hnevala. On hocikedy vykríkol, aj keď sme mali návštevu, že: ,,Marcipánová knedľa!” A to bolo, že zrazu niekde sa ozval tento jeho obľúbený výkrik. A ešte mal aj ďalší obľúbený výkrik, keď sa sprchoval, tak kričal: Nemserete-fekete. Neviem, čo si umýval, keď to kričal,” priznala Hanka a všetci spustili obrovský smiech. Šou si pozrite v piatok o 22.00 hod. na Dvojke.

Hana Lasicová bola hosťom v šou Adely Vinczeovej Trochu inak s Adelou. Zaspomínala si aj na slávneho otca. Zdroj: RTVS