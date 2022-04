Hana Lasicová, ktorá tieto dni vydáva knihu s jeho veršami, si v markizáckom Teleráne zaspomínala na osudný deň. „Rozhodol sa odísť v plnej sile, eláne na javisku pri poslednej klaňačke. Želala by som si, aby sa to stalo neskôr, aby ešte počkal pár rokov a učil moje dcéry šoférovať. Som si istá, že presne ako vždy, aj teraz vedel, kedy má zatočiť volantom,” znel úryvok Hany z novej knihy. Deň 18. júl 2021 jej navždy zmenil život.



Diela Milana Lasicu ostanú navždy našim najväčším kultúrnym dedičstvom. Zdroj: JOJ

„Bola som na teambuldingu z Markízy. Sadla som hneď do taxíka. Ešte som otca zastihla, som rada, že som tam s ním mohla byť. Bolo to veľmi dôležité pre mňa. Človek je v šoku, plače, potom sa smeje. Dala som mu dole hodinky, zobrala jeho tašku a pýtala som sa riaditeľa divadla, či ešte niečo po ňom zostalo, čo mám zobrať. On mi povedal, že pohár zaváraných uhoriek. Smiala som sa, potom zase plakala a povedala som si, že otec by toto ocenil! Presne takéto veci,” prezradila Hana. „Keď prišla polícia, snažili sa byť veľmi pietni, no z vysielačky sa im stále ozývalo krádež auta na Kopčianskej. Otec by sa na tomto nesmierne zabával,” dodala.



