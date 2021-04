Posledné želanie kráľovnej československého šansónu Hany Hegerovej († 89) bolo, aby nemala žiaden pohreb. To sa však nestalo. Vnuk Matúš (40) predsa len milovanej babičke rozlúčku usporiadal. A nie jednu!

Hana Hegerová odišla do umeleckého neba 23. marca. „Zomrela obklopená rodinou v Nemocnici Na Homolce, kde bola pred mesiacom hospitalizovaná po zlomenine krčka,“ povedal pre český portál Tomáš Padevět. Speváčka sa nikdy netajila tým, že veľkolepý pohreb nechce. „Až vyletím komínom, v žiadnom prípade nechcem, aby púšťali moje šansóny. Už som si vybrala krásnu áriu Casta Diva z Belliniho opery Norma,” prezradila ešte pred 7 rokmi českému Blesku. „Až zomriem, tak by som chcela, aby môj popol vysypali do Dunaja," zverila sa.

Hana Hegerová Zdroj: TASR

Hoci si žiadny pohreb neželala, nakoniec malú rozlúčku rodina zosnulej speváčky, predovšetkým jej vnuk Matúš usporiadal. Obrad prebehol v Novej obradnej sieni na pražských Olšanoch. Pri truhle bola fotka Hegerovej s jej milovanou fenkou a uvedené jej rodné meno Carmen, nie Hana Hegerová.

Pohreb sa konal vo štvrtok o 12.50, ale nebol určený pre verejnosť. Vchod strážil bodyguard, ktorý dovnútra púšťal len vládou povolený počet pozostalých. Rozlúčka bola rozdelená na dve časti. Prvá trvala 20 minút. Druhá skupina vošla do smútočnej siene o 13.15. So speváčkou sa prišli rozlúčiť režisér Fero Fenič, lekár, ktorý sa o ňu staral Petr Neužil, herec Jakub Kohák či herečka Dana Morávková s manželom. Rozlúčka začala hlasom Hany Hegerovej: „Pozdravujem vás zo záhrobia”. Zaznela ária z jej obľúbenej opery a nakoniec odznela jej pesnička Ten zlodej čas.