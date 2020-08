Diana Hágerová upozorňovala na oneskorený Deň narcisov špeciál. "Asi ste si všimli, že na jar neprebiehala zvyčajná zbierka (z očividných príčin). Počas náročného obdobia LIga proti rakovine neprestala podávať pomocnú ruku onkologickým pacientom a ich rodinám. A pretože chcú pomáhať ďalej, vymysleli špeci verziu Dňa narcisov,"zverila sa ešte v piatok Hágerová a priložila svoju selfie fotku, kde má na sebe pripnutý narcis. A potom to prišlo. "Dianka, si strašne chudá, rob zo sebou niečo,"napísala jej istá žena.

Markizáčka sa od apríla pýši novým účesom. Zdroj: instagram D. H.

"Fíha, nemusím to písať, ale napíšem. Vyzerám a vážim presne toľko, čo posledných 10 rokov (s výnimkou tehotenstva samozrejme) tak neviem teda. Ale tento komentár mi príde mierne nevhodný - výberom slov atď. Trošku body shaming v praxi?" reagovala jej okamžite moderátorka a pokračovala. "Keby som nebola so sebou spokojná a vyrovnaná a už aj dosť stará, možno by takáto nemiestna poznámka stačila na to aby som začala mať problémy s príjmom potravy. Takže takto! Ja so sebou niečo robím, som šťastná a milovaná a preto vyzerám tak dobre (úsmev)," dodala blondínka.