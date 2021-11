Farma sa pomaly blíži do finále. O tri vstupenky do boja o 75-tisíc eur zabojujú čoskoro piati farmári. Aby však dovtedy na statku nezmrzli, hospodár Martin všetkým doniesol teplé oblečenie.

Obyvatelia statku nafasovali nové zimné oblečenie, aby im bolo pekne teplúčko. No kým všetci si bundy a vesty rozdelili bez akýchkoľvek problémov, dve dievčatá sa posekali ako také kofy na trhu. Stanka s Natáliou totiž okamžite schmatli po veľkosti XS!

Natália poriadne zúrila. Svojej bundy sa nechcela vzdať. Zdroj: tv markíza

Problém však bol, že bunda s takouto veľkosťou bola iba jedna. A hoci si ju Natália obliekla ako prvá, Stanka sa o ňu bila ako besný pes. ,,Ja chcem XS! Ty si zober M! Ja som predsa nižšia, ja potrebujem XS," trucovala Stanka. Natália však nechápala, prečo chce takú malú veľkosť. ,,Ja som predsa užšia ako ty! Ty si zober M!" nedala sa Natália, no Stanka si išla svoje. ,,Ty si predsa vyššia! Ja keď si oblečiem M, budem ju mať po kolená! Daj mi ju, nech si ju vyskúšam!" donútila Natáliu vyzliecť bundu. Keď si ju však Stanka horko ťažko obliekla a zapla, bolo jasné, že XS ani zďaleka jej veľkosť nie je. V budne bola natrieskaná ako jaternica, prsia jej spľasli, no aj tak tvrdila, že veľkosť jej perfektne sadla. Našťastie o spore rozhodol Dávid, ktorý hodil mincou. A keďže Natália vyhrala, Stanka sa musela uspokojiť s M-kom.

,,Smiešne, ako sa chcela napchať do malých vecí, XL alebo XXL by jej bodlo," smiala sa diváčka Juliana. ,,Hádajú sa ako kofy na trhu!" napísala diváčka Maja. ,,Stanka radšej nebude v bunde dýchať, akoby ju mala mať Natália," reagovali ďalší. ,,To ako fakt nám chce Stanka tvrdiť, že má veľkosť XS? Má veľké prsia a zadok má ako nákladiak. Možno sa pomýlila... XL by jej sadlo dobre. A nemá sa za čo hanbiť, ale narvať sa do XS? Na smiech," zabávala sa diváčka Martina. ,,Tá Stanka nemá oči. Vraj XS... Radšej v nej dýchať nebude a bude mať prsia ako placky. Vraj nízkej treba XS...," smiali sa diváci.