Pred pár mesiacmi sa do Daniely obula nepríjemná fanúšička. „Danielka, chcelo by to už trochu orezať extrémne visiacu kožu z viečok. Ste chudá a zbytočne vám to pridáva vek,” napísala jej vtedy istá Jana. Peštová sa však nedala. „Prečo by som mala niečo orezávať? Nikdy som sa vo svojej koži necítila lepšie než dnes, pár mesiacov pred 50-kou. Ak je pre vás pohľad na prirodzene starnúcu tvár taký traumatizujúci, nesledujte ma a sústreďte sa na profily vytuningovaných tvárí, ktorých je na sociálnej sieti mnoho,“schladila ju.

Peštová nedávno oslávila 50-ku a s vyzliekaním rozhodne ešte neskončila. Zdroj: instagram D. P.



A teraz, keď 50-ku už dovŕšila, opäť zverejnila záber s veľavravným komentárom. ,,Čas nezastavíš. Jasné, existuje botox a rôzne výplne, ale zatiaľ s vďakou odmietam. Dovtedy než nájdem guráž na niečo razantnejšieho, neostáva mi nič iné, než uťahovať svoj cop pevnejšie a pevnejšie a dúfať, že všetka tá starostlivosť, ktorú svojej pleti venujem, bude fungovať čo najdlhšie,“ napísala k fotke bez mejkapu Daniela.

