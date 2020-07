Zuzana sa verejnému životu už nejaký ten čas vyhýba. Dcéra slávneho otca Paľa Haberu sa naposledy objavila v médiách v spojitosti so svadbou, keď sa v septembri 2015 druhýkrát vydala za plastického chirurga Mariána Koperniecha. A keďže on žije v Poprade, neváhala a do Tatier sa z Bratislavy presťahovala. Tam si rodinka už päť rokov užíva súkromie a zrejme by za život v hlavnom meste nemenili. No okrem toho o nej ľudia vedia iba málo.

Zuzana s dcérkou Elizabet. Zdroj: facebook

Nášmu čitateľovi sa však nedávno podarilo rodinku stretnúť na terase známej reštaurácie v Poprade. Zuzana mala na sebe legíny, pásikavý svetrík a pôsobila úplne nenápadne. Spoločnosť jej robil manžel Marián a ich rozkošná dcérka Elizabet.