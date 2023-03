Spevák Paľo Habera (60) si so svojou najdrahšou, modelkou Danielou Peštovou (52), odskočili pozrieť Paríž. Dvojica neukázala žiadne celebritné maniere, naopak, cestovali ako bežní smrteľníci!

Habera sa so svojimi fanúšikmi zvykne občas podeliť o fotografie zo súkromia. Výnimku neurobil ani tentoraz a pridal zábery z dovolenky v Paríži. S Danielou si pozreli napríklad Námestie Vendôme (jedno z kráľovských námestí v Paríži), výstavu v národnom múzeu a dokonca cestovali aj metrom. Pre speváka to bol veľký zážitok, keďže to bolo po dlhých rokoch.

Dvojica na spoločnej romantickej dovolenke v Ríme. Zdroj: Instagram/

"Spoznávanie miestneho obyvateľstva v praxi. V metre po 40-tich rokoch. V očiach mierna neistota", napísal k jeho fotografii z metra. Svojím výrazom pobavil aj instagramových fanúšikov: "Vyzeráte vydesene, možno vám mal niekto zaspievať “držím ti miesto, teraz už vieš to," znel jeden z komentárov.

Palimu to však vôbec neprekážalo, svetové centrum umenia a kultúry si nevedel vynachváliť. "Je toľko zaujímavých miest na svete. Mam šťastie, že si ich môžem pozrieť na vlastné oči", vďačne priznal.