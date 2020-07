Daniela sa najnovšie pochválila fotkou z bazéna. Na jednom zábere vyzerá dokonale, na druhom jej na chrbát skočil syn Paul Henry a obaja sa tvária dosť komicky. „Sociálna sieť vs. realita,” napísala vtipne. Pod fotkou sa však objavil uštipačný komentár. „Danielka, chcelo by to už trochu orezať extrémne visiacu kožu z viečok. Ste chudá a zbytočne vám to pridáva vek,” napísala jej istá Jana.

Danielu Peštovú dourážala neznáma žena. Zdroj: Instagram D.P.



Peštová okamžite reagovala. „Prečo by som mala niečo orezávať? Nikdy som sa vo svojej koži necítila lepšie než dnes, pár mesiacov pred 50-kou. Ak je pre vás pohľad na prirodzene starnúcu tvár taký traumatizujúci, nesledujte ma a sústreďte sa na profily vytuningovaných tvárí, ktorých je na sociálnej sieti mnoho. Ja nemám v najbližšom čase v pláne niečo orezávať,” nedala sa Daniela.



„Tak zrkadlo doma máte a istotne aj súdnosť. V súčasnosti, keď tieto kozmetiky stoja pár eur a výrazne pomôžu, obzvlášť, keď vám viečka vejú po tvári, je to škoda nevyužiť. Teda, ak náhodou vyťahanú kožu obľubujete, potom proti gustu...” pokračovala uštipačná žena. ,,Áno, proti gustu...” odbila ju Peštová.