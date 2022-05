Dušan Grúň sa narodil 26. mája 1942 v Žiline. Zmaturoval v roku 1959 v Košiciach. Jeho ďalšie kroky viedli na Vysokú školu hutnícku do Ostravy, kde začínal s hudbou. V amatérskej kapele hral na trúbke a trombóne, a keďže nikto v kapele nechcel spievať, skúsil to sám. V roku 1963 nastúpil do profesionálneho orchestra Iva Pavlíka. Od mája 1965 bol členom a spevákom orchestra Juraja Velčovského. Úspešné bolo pre Dušana Grúňa obdobie od roku 1968, keď nahral väčšinu svojich hitov ako Butterfly, Plavovláska, Kde si bola, keď tu hrmelo, Malvína či Synček, neplač. V roku 1973 mu vyšla prvá LP platňa Dušan Grúň. Svoju popularitu si udržal aj vďaka častému účinkovaniu v televíznych zábavných a hudobných programoch. V 90. rokoch oživil éru slovenskej populárnej piesne Ivan Krajíček s hudobno-zábavným programom Repete, v ktorom účinkoval aj Dušan Grúň.

Oslava Dušana Grúňa. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Spevák si už niekoľko rokov užíva zaslúžený dôchodok a dni oddychu trávi prevažne so svojou manželkou Majkou a stále sa venuje tomu, čo miluje najviac - spievaniu. No a pred pár dňami, vo štvrtok 26. mája, oslávil životné jubileum, okrúhlych 80 rokov. Tento deň bol pre neho o to výnimočnejší, že mal aj meniny. Manželka Majka (74) pre neho presne v tento deň zorganizovala veľkolepý koncert, na ktorom vystúpili veľké repeťácke hviezdy ako slávna ,,Diridonda” Helena Vrtichová, Karol Konárik, Marcela Laiferová, Maja Velšicová, Eva Máziková či Otto Weiter.

Bratislavský kultúrny dom na Vajnorskej doslova praskal vo švíkoch a hoci sa začal už o 18. hodine, o 21. bol iba v polovici. Hostia a gratulanti tak v sále tlieskali ešte o jedenástej večer. Počas celého koncertu sedel oslávenec v kresle priamo na pódiu a vychutnával si narodeninovú atmosféru. A čo by to bol za koncert, keby na ňom svoje slávne hity nezaspieval aj on sám.

