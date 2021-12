Vdove po hercovi Radkovi Brzobohatom (†79) sa len tak nejaká ženská nezavďačí. Keď sa Ondřej v roku 2008 ženil s televíznou produkčnou Johanou Indrákovou (41), jeho rodičia pri tom neboli. Synova nevesta im nepadla do oka. Gregorová dokonca vtedy povedala na adresu synovej nastávajúcej manželky poriadne drsné slová: „Mysleli sme s Radkom, že Ondra má na viac. Snáď ale pôjdeme na jeho ďalšiu svadbu...“ prehlásila herečka. Na druhej svadbe už mama Hanka bola, no otec Radek sa jej, žiaľ, nedožil. Ondra a Taťána si totižto povedali áno až štyri roky po jeho smrti.

Tatiana a Ondřej išli od seba. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B9bv59UnVm5/

Ani z druhej nevesty si Gregorová na zadok nepadla. To, že sa sexi kráska pýši korunkou najkrajšej ženy sveta roku 2006, ju vôbec neohromilo. „Nechcem to nejako zhadzovať, ale pre mňa Miss World neznamená, že je to značka niečoho kvalitního,“ vyhlásila vtedy v rozhovore pre český denník Aha! Gregorová, ktorá momentálne žije v maďarskej Rajke. Do manželstva vraj Ondrovi a Táni "nekecala". „Aj keď sa hovorí alebo píše o tom, že som taká alebo taká, nenávistná svokra, ja sa naozaj do ničoho nemiešam. Keby sme diskutovali, tak samozrejme poviem svoj názor. Čo si myslím, hovorím na rovinu. Ale to neznamená, že mojím názorom sa deti budú riadiť. Skúsenosť je totiž neprenosná,“ dala Gregorová nepriamo najavo, čo si o manželstve svojho syna myslela.

