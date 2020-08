Dominika Gottová vraj podľa vlastných slov čím ďalej, tým horšie zvláda, že je pod drobnohľadom verejnosti. Keď sa v decembri minulého roka vrátila do Česka, nemala s tým žiadny problém. No ako plynie čas a je už pár mesiacov späť z Fínska v Česku, zhoršuje sa to. „Už je toho na mňa príliš. Nemám pokoj v práci, kde sa na mňa chodia ľudia pozerať ako do zoo. A nemám pokoj ani tam, kde bývam, pretože som tam stále pod dohľadom,“posťažovala sa Dominika českému denníku Aha!.

Dominika Gottová Zdroj: Profimedia.sk