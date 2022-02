Nie je to tak dávno, čo vyšla autobiografická kniha o Karlovi Gottovi († 80) i filmový dokument. Vyzerá to tak, že v pláne je ďalšia kniha, no poriadne škandalózna. Postarať o to by sa mal jeho zať a manžel najstaršej dcéry Dominiky Gottovej Timo Tolkki.

„V knihe budem písať o tom, koľko má Karel Gott skutočne nemanželských detí a s kým. Je ich naozaj veľa. Zverejním tiež, čo sa naozaj dialo za múrmi ich vily na Bertramke, ako sa Karel správal k Dominike a jej maminke a predložím tajné policajné záznamy,” uviedol Timo pre portál expres.cz a dodal ďalšiu šokujúcu vec: „Poviem tiež pravdu o jeho sexuálnej orientácii.” Ďalej chce v knihe odhaliť, ako sa vdova Ivana živila predtým, ako spoznala Gotta. Už teraz Tolkki ráta s tým, že bude na neho podaná žaloba. „Každé tvrdenie môžeme doložiť dôkazmi a svedectvami. Nemôžem sa dočkať, keď na súde ukážeme svoje dôkazy,” vyhlásil. Je len otázkou, či to myslí naozaj vážne...