Mama Dominiky Gottovej (48) sa konečne dočká návštevy jedinej dcéry. Najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) totiž bola na začiatku roka na druhom očkovaní, a tak môže vyraziť do Česka.

„Tak som konečne plne zaočkovaná, takže môžem letieť za mamou a kamarátmi,“ prezradila českému Aha! Gottová. „Už sa nemôžem dočkať, po tom polroku mi všetci neskutočne chýbajú,“ povedala Dominika, ktorá od mája, keď odletela do Fínska, v Prahe nebola. Blondínka však domov neletí iba tak. Hľadá tu znova prácu! „Tim sa chystá znova do zámoria a ja to sama v Helsinkách nedávam. Finančne ani psychicky! Preto si chcem nájsť prácu v Prahe a mať nejaké istoty, aj keď mám k Čechom veľké výhrady. Ale mám tam aspoň kamarátov,“ zverila sa Dominika. Dominika plánuje zájsť aj k hrobu svojho otca na Malvazinkách. „Nebola som tam od jari a musím tam zájsť. Strašne veľmi mi chýba a stále si vyčítam, že som ho svojimi problémami trápila,“ dodala.

