Českom ešte v júni 2019 otriasal obrovský škandál. Ten vtedy odštartovala informácia z knihy venovanej Karlovi Gottovi s názvom "Náš Karel". Publikácia vznikla pri príležitosti jeho blížiacich sa 80. narodenín a rozhovory do nej poskytlo jeho 17 priateľov a kolegov. A spevák Milan Drobný sa v nej pri rozprávaní poriadne odviazal.

Pohreb maestra: Spevák Milan Drobný bol dlho na vojnovej nohe s Ivanou Gottovou. Tá pri rozlúčke s manželom na dlhoročný spor s jeho kamarátom nedbala a pozvala ho do Katedrály svätého Víta. Zdroj: Profimedia

Bol to práve Drobný, ktorý Ivanu Gottovú obvinil, že speváka odrezala od jeho kamarátov. Vraj mu kontrolovala telefón. Maestro, samozrejme, manželku bránil a vzťah s dlhoročným kamarátom zostal na bode mrazu. „Všetko to spôsobil Olda Havránek (dlhoročný vodič Karla Gotta, pozn. red.), ktorý za mnou prišiel, že je sám chorý, vyzerá to s ním zle, a prisahal mi, že Ivana Karla bije a že som jediný, kto s tým môže niečo urobiť. Tak som podľa toho reagoval a strhla sa táto "mela",“ priznal Drobný v spomínanej knihe, čo stálo za ich nezhodami. Neskôr však pochopil, že to bola len Havránkova myšlienka a zámer ako ublížiť Ivane.

Drobný nedávno umožnil redaktorom z českého Blesku, aby navštívili jeho honosnú rezidenciu. Tá sa nachádza 20 kilometrov od Prahy a tak pre manželov dochádzanie do mesta nie je žiadny problém. „Máme spoločné koníčky, preto sme chceli bývať v prírode. Náš dom má výhľad na vodu, a to naozaj upokojuje,“ priznal spevák, ktorého v pracovnej sfére, podobne ako aj iných umelcov, postihla kríza súvisiaca s pandémiou koronavírusu. Spevák si tak teraz môže naplno užívať luxusnú vilu.

"Máme tu bazén, vírivku a posiľňovňu, a tak sa rozhodne nenudíme. O všetko sa stará moja žena,“ vysvetľuje Drobný a priznáva, že mu manželka i dobre varí. „Máme radi českú klasiku, ale i minútky,“ dodal spevák.

