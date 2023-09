Marika Gombitová bola v roku 1980 na vrchole slávy. Získavala ocenenia, koncertovala, ľudia ju milovali. V novembri jej však osud pripravil krutú ranu. Naposledy stála na nohách 30. novembra 1980. Trápila ju chrípka, no musela odspievať koncert v Brne, keďže sa nedal zrušiť. "Pýtala som sa, či nemôžeme zostať v Brne, nechcelo sa mi odísť,“ spomína Marika Gombitová na deň, ktorý navždy zmenil jej život. Hotel zamietli a z Brna odišli do snehovej búrky. A potom sa to stalo, jej auto havarovalo, Marika vyletela predným oknom a ostala na vozíku.

Ani po nehode Marika s hudbou neprestala. Na snímke s Vašom Patejdlom. Zdroj: Archív NMH

„Naučila som sa tešiť z maličkostí, ktoré mi v zhone unikali. Môj pohľad na život sa zmenil a začala som si ho vážiť,“ prezradila v minulosti Marika pre portál zeny.iprima.cz. Málokto možno o nej vedel, že sa kedysi mala vydať a dokonca plánovala aj adopciu. Už pripútaná na vozík spoznala Taliana Alberta, do ktorého sa okamžite zamilovala, ako kedysi prezradila aj v autobiografii Úlomky spomienok.

Rodičia nastávajúceho ženícha si však neželali, aby si zobral telesne postihnutú ženu. Iróniou osudu je, že Alberto v roku 2004 po havárii na motorke tiež skončil na vozíčku. „Náš vzťah s Albertom bol dlhoročný. Plánovali sme svadbu a uvažovali sme o adopcii. Ale tak to život niekedy zariadi, že nemôže byť úplne naplnený,“ povzdychla si speváčka pre spomínaný portál.

Marika v spoločnosti básnika, textára a dramaturga Kamila Peteraja. Zdroj: Archív NMH

Jej veľkou láskou bol aj o 10 rokov starší Rudi, nemecký podnikateľ vlastniaci sieť butikov s rifľovým oblečením. Plánovali svadbu a usadiť sa v Nemecku. Nakoniec sa rozhodla pre kariéru a nikam nevycestovala. Vážny vzťah ešte pred nehodou prežívala s bubeníkom skupiny Katapult Toljou Kohoutom. Aj s ním plánovala sobáš.

„Boli sme skoro už rodina. Mariku si veľmi obľúbila moja mama aj brat. Presťahoval som sa za ňou do Bratislavy. Potom jej však niekto povedal, že som záletník a ďalšie nezmysly. Dodnes nemôžem pochopiť, prečo ma vtedy poslala preč,“ zveril sa v minulosti Tolja. „Do môjho života patrili traja muži, ktorých som úprimne milovala a ktorí mi navždy zostali v srdci. Rudi, Tolja a Alberto,“ prezradila speváčka, ktorá si nesťažuje a žije spokojný život. No a nie je žiadne tajomstvo, že Marika ešte ako študentka randila pár mesiacov s už nebohým Vašom Patejdlom.

