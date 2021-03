V relácii pre ňu neexistoval žiaden problém, ktorý by elegantne a noblesne nevyriešila. Keď sa pred rokmi natáčanie skončilo, diváci očakávali, že program sa ešte vráti. Gizka však mala toho po dlhom čase dosť a pokračovať nechcela. „Myslím si, že televízia by aj bola za, ale ja už do toho nechcem ísť. Aj ja chcem mať súkromný život a pri mojich aktivitách si už ani neviem predstaviť, kedy by som v teréne nakrúcala. Je to totiž časovo náročné. No a druhá vec je tá, že je to náročné aj na psychiku,” prezradila nám pred rokmi.

Gizka- markizácka svokra pomohla viacerým rodinám. Zdroj: TV Markíza

Napriek všetkému ju dodnes ľudia v súkromí vyhľadávajú s prosbami o pomoc. „Jaaaj, niektorým aj ušlo, že už to tretí rok nenatáčam,” povedala pred pár dňami v Rádiu Jemné melódie a podelila sa aj o konkrétnu skúsenosť. ,,Ešte aj aktuálna záležitosť. Napíšu mi na Messenger, že pani Gizka, s mojou mamou nevychádzam, nemám dosť peňazí na telefón, prosím vás, pomôžte mi. No a čo teraz odpovedať? Ja to tak vycítim – spolieham sa na svoj inštinkt – že komu odpoviem, komu pripomeniem, že buď láskavý a vzchop sa. Nemôžeš celý život prežiť tak, že sa budeš o niekoho opierať. A keď sa 35-ročný sťažuje na svoju mamu, tak k tomu nemám čo dodať,” uzavrela.

