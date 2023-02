Dnešný deň je pre mnohé zamilované páry výnimočný, oslavujú svoju lásku a užívajú si prítomnosť toho druhého. Na druhej strane - dnes je už takmer raritou vidieť dlhoročný a predovšetkým fungujúci vzťah. Sú však aj výnimky, a to dokonca medzi známymi tvárami. Viete, kto zo šoubiznisu to spolu „ťahá“ viac než 40 či 50 rokov?

Rozvody sa stávajú našou prirodzenou súčasťou a aj na oko šťastné páry sa k nim uchyľujú čoraz častejšie. Bolo v minulosti všetko jednoduchšie, alebo existuje univerzálny recept na šťastné manželstvo? Práve túto otázku sme sa opýtali našich hercov, ktorí sú so svojimi polovičkami naozaj úctyhodný čas. Ich manželstvá nerozdelili pracovné povinnosti ani žiaden mediálny tlak.

František Kovár a Daniela Kovárová Zdroj: Profimedia

Aký je recept na spokojné manželstvo podľa Františka Kovára? "Kvapka odpúšťania, humoru, pracovitosti v domácnosti oboch manželov a lásky. Tá by mala byť prezentovaná rôznymi maličkosťami - pohladeniami, pusou a opäť množstvom humoru. Samozrejme, my muži sme z Marsu, ženy sú z Venuše a niekedy sa to všelijako "poprekoprcuje". Človek sa niekedy ocitne na inej planéte ako jeho polovička. Vtedy si treba dobre rozmyslieť, ako sa na tú planétu dostať, ale v tom prípade je potrebné odpustenie. V každom manželstve sú chvíle, keď lietajú ufá. U nás taniere nelietajú, ale pre mňa bolo vždy najväčším trestom ticho. Také to ticho, keď som chodil za manželkou a prosil som, aby mi niečo povedala" prezradil nám Kovár.



Na otázku, koľko rokov sú s manželkou svoji nám odpovedal takto: "No, ak Boh dá, tak tohto roku - 7. júla oslávime 50 rokov."

Herec František Kovár netají k ženám obrovskú úctu a obdiv. Na zábere s manželkou Dankou, s ktorou sú spolu takmer 50 rokov. Zdroj: TV JOJ

O svoj recept na šťastný vzťah sa s nami podelila aj energická Gizka Oňová: "To, čo funguje u jedných, nemusí fungovať u druhých. Viete to je to, že univerzálny recept neexistuje. Veľa ľudí si povie, že nie je dobré, ak obaja pracujú v rovnakej profesii. Napríklad, ak sú obaja herci, hudobníci. No ja musím toto vyvrátiť. U mňa je to fantastické, že obaja sme nadšenci aj hudby, aj umenia, vôbec tohto smeru celkovo. Máme tak veľa možností debatovať, vyvrátiť jeden druhému myšlienky, diskutovať, pretože aj to v manželstve treba," priznala nám.

Krst kuchárskej knihy v Bratislave. Na snímke Gizka Oňová. Zdroj: EMIL VAŠKO

"Viete, to sú tie drobnosti, ktoré treba dať na váhu môj prínos do vzťahu a jeho prínos. A niekedy musí muž trošku viac zamakať a pomôcť žene, keď má ťažšie obdobie - napríklad pri výchove detí. Takže sme skončili pri slovách vnímavosť, všímavosť, tolerancia a napriek tomu, snažiť sa aj vo vzťahu ostať slobodným."



A aký čas sú už manželmi? "Je to 45 rokov, čo sme s manželom spolu a baví nás to stále. Aj teraz v dôchodku, a to z toho dôvodu, lebo ešte aj teraz spolupracujeme. On je teraz môj zvukár a môj aranžér."



