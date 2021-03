Gizka Oňová (72)

Gizka Oňová. Zdroj: Profimedia.sk

„Registruje ma dcéra, no zatiaľ sa jej to nepodarilo, a pritom ja som už nad 70. Ja už by som aj rada bola zaočkovaná, poviem pravdu. Máme s tým veľmi negatívnu skúsenosť. Aj deti mi hovorili, že viacero ľudí má s tou registráciou problém. Manžel je odo mňa mladší, ten má ešte čas a ja som už netrpezlivá. Čo sa týka vakcíny, ja nie som odborník. Prikláňam sa k tomu, nech je to hlavne spoľahlivá vakcína a nie hocičo, čo dáme starým ľuďom. Nech je to odborníkmi schválená vakcína, ja tiež nechcem byť pokusný králik. Mám ešte plány a mám pocit, že tu ešte nemám všetko dokončené. Rada by som dostala tú najlepšiu vakcínu, akú budem mať k dispozícii."

Peter Stašák (70)

Peter Stašák Zdroj: Instagram P.S.

„Na očkovaní som ešte nebol, ani som sa neskúšal zaregistrovať. Na Vianoce som bol covid pozitívny, takže som ešte v skúšobnom čase, tam je imunita tri mesiace. Naša dcéra však robí v zdravotníctve, ona nám v nemocnici vybaví očkovanie. Máme to vďaka tomu s manželkou uľahčené, nemusíme sedieť pri počítači a čakať, či to vyjde alebo nie."

