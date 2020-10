Je to už sedem rokov, čo vediete Markízu. Čakali ste, že zostanete na pozícii generálneho riaditeľa tak dlho?

Dúfal som, že tu zostanem čo najdlhšie, ale v zábavnom priemysle nemôžete veci plánovať dlhodobo. Keď som na jeseň 2013 poskytoval svoje prvé rozhovory, povedal som novinárom, že byť tu takých sedem rokov by bolo skvelé, ale pravdu povediac, nemal som vtedy ani len potuchy o všetkých výzvach a dôležitých udalostiach, ktoré ma v Markíze čakajú.



Na čo ste počas týchto siedmich rokov najviac hrdý?

Zamiloval som sa do Slovenska a do jeho ľudí. A som hrdý na skvelý tím, ktorý máme v Markíze a ktorý každý deň vkladá svoje srdce a dušu do úspechu našich programov. To je to najsilnejšie, čo môžete v televíznom biznise zažiť - jeden tím, jedna vášeň.



Naopak, vybavíte si niektoré veci, na ktoré nie ste hrdý, alebo na ktoré by ste rád zabudli?

Šoubiznis je ťažký. Niekedy musíte formáty zastaviť a zrušiť. Pre nikoho z nás nie je ľahká záležitosť ísť do štúdia a povedať celému tímu tvárou v tvár, že rušíme formát na ktorom pracujú.



Je niekto z televíznych tvárí, s kým máte najlepší vzťah?

Raz týždenne hrám tenis s kolegami z Markízy, ktorí sa stali mojimi priateľmi, ale na kurte bohužiaľ nemajú zľutovanie ani nad riaditeľom. (smiech) Chodím aj na obedy a večere s kolegami a obchodnými partnermi, ktorých mám naozaj rád, takže zažívať pekné chvíle je možné aj v tvrdom biznise. Nemôžem opomenúť ani naše skvelé večierky, ktoré sme si mohli dopriať ešte pred príchodom korony...

SuperStar párty v jednom z bratislavských podnikov. Na snímke Adriana Poláková a Matthias Settele. Zdroj: EMIL VAŠKO

