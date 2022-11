Matthias Settele (56) šéfuje Markíze od októbra 2013. V pondelok zavítal do Telerána, kde ukázal, ako vyzeral zamlada, keď začínal pracovať ako reportér.

V pondelok bol Svetový deň televízie. Pri tejto príležitosti prijal pozvanie do Telerána generálny riaditeľ Markízy Matthias Settele. Na otázku, ktorý program má najradšej, povedal, že na to odpovedať nedokáže. Okrem toho si šéf žlto-modrej televízie zaspomínal na začiatky svojej kariéry, keď pracoval ako redaktor. A z tohto obdobia ukázal aj fotografie z mladosti. Písal sa rok 1991 a mladý Matthias mal v tom čase iba 25 rokov. Čo poviete, spoznali by ste ho?

Premiéra filmu Iveta v Lucerne. Na snímke je riaditeľ TV Markíza Matthias Settele a Silvia Majeská. Zdroj: MARTIN DOMOK