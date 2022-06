Naživo sa už po tretíkrát udeľovali ceny pre slovenských influencerov s názvom Social Awards Slovakia. Najviac hlasov získal opäť komik Fero Joke. Z rakúskeho kaštieľa si do Bratislavy odskočila aj Adriana Poláková a po dlhom čase sa v spoločnosti ukázal obľúbený Martin Pyco Rausch. A čo sa dialo na párty? Na Viktora Vinczeho čakalo prekvapenie...

Anketa SOWA Social Awards Slovakia je anketa, v ktorej fanúšikovia raz ročne hlasujú o najobľúbenejších osobnostiach sociálnych sietí. Moderovania tretieho ročníka sa tentoraz chopili Viktor Vincze a Zuzana Kubovčíková Šebová. V kategórii Podcast vyhral profil Adely Vinczeovej Trochu inak s Adelou. Na prenose sa však blondínka neukázala, keďže bola na diskusii na Morave a cenu za ňu prebral manžel Viktor.

Galavečer Social Awards Slovakia "SOWA" v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

Keď sa vypli kamery, čakalo na neho prekvapenie. Adela stihla prísť aspoň na párty, na ktorej sa k sebe obaja správali ako čerství zaľúbenci. Neustále sa držali za ruky, Viktor manželku hladkal po chrbte a vymieňali si romantické pohľady.

Prekvapením bol aj príchod Adriany Polákovej, ktorá sa minulý rok vytratila z obrazoviek, presťahovala sa do Rakúska a fanúšikom sa prihovára už iba prostredníctvom sociálnej siete. Na svojom profile prezentuje rôzne chutné recepty a svoje pekárske umenie. Ak by ste čakali, že prišla so svojím zahraničným priateľom Christianom, mýlite sa. Spoločnosť jej robil bývalý parťák z Telerána Daro Richter.

„S priateľom na takéto akcie vôbec nechodí. A aj keď pricestuje z Rakúska do Bratislavy, aby navštívila deti a skontrolovala chod svojich gastro prevádzok, chodieva sama. On sa totiž vtedy musí starať o ich kaštieľ a hostí v Rakúsku, ktorý premenili na penzión,” vieme od nášho zdroja. Poláková v ten večer priťahovala pohľady všetkých prítomných pánov. Obliekla si vyzývavé šaty s vysokým rozparkom, hlbokým výstrihom, z ktorého jej trčala čipkovaná podprsenka.



Po priamom prenose sa účinkujúci, ocenení a hostia presunuli na párty pod holým nebom a niektorí to roztočili aj na parkete. Najviac sa rozhodne bavil mladý herec Martin Klinčúch, ktorý sa zvŕtal ostošesť. Celebritky sa pri dobrom jedle a bublinkách bavili až do 5. hodiny rána. Celeste Buckingham sa dokonca bavila v spoločnosti jej ex Aleša Mlátilíka.



