Markizácka redaktorka Gabriela Kajtárová sa na vlastné oči išla pozrieť, ako to momentálne vyzerá a funguje v červenej zóne na covidovom oddelení. Po reportáži to na ňu celé doľahlo a so všetkým, čo tam zažila, sa podelila s ľuďmi. Najviac ju však zaskočila jedna vec.

Gabriela Kajtárová si s kameramanom vstup na covidové oddelenie ako reportéri vybavovali niekoľko mesiacov. „Ja plne rozumiem lekárom, ktorí pri tomto nápore posledné, čo potrebujú, aby sa im tam motali novinári popod nohy, ale na druhej strane je ťažké zachytávať tú reálnu situáciu na Slovensku v čase, keď máme iba zábery toho, ako sa ľudia testujú. Ten hlavný boj sa ale odohráva v nemocniciach, kde zomierajú ľudia,” povedala nám markizáčka, ktorá samozrejme musela mať ochranný odev a štít. Pohľad na ležiacich pacientov s maskami na JIS-ke na bratislavských Kramároch však rozhodne nie je pre citlivé povahy. Ako to zvládla?

Gabriela Kajtárová navštívila lekárov na covidovom oddelení na bratislavských Kramároch. Zdroj: tv markíza

„Pravdou je, že keď prídete na to miesto ako reportér, nemôžete si dovoliť sa psychicky zrútiť, lebo potom nič nenatočíte. Doľahne to na mňa väčšinou v strižni a niekedy mám aj slzy v očiach. Najsilnejší moment pre mňa bol, keď sme natáčali pani, ktorá ležala na vysoko prietokovom kyslíku a povedala nám, že na lôžku prehodnocuje svoj život a má sa v podstate dobre, pretože tam videla veci, o ktorých nedokáže ani rozprávať,” pokračovala Kajtárová s tým, že s kameramanom boli na stredne ťažkom oddelení - na JIS. Šokujúce bolo však aj vyjadrenie lekára, s ktorým robila Gabriela na oddelení rozhovor.

„Jedna z absolútne najťažších vecí pre lekára je to, keď vie, že pacient potrebuje hospitalizáciu na JIS-ke a nemáte pre neho miesto. Vtedy je to úplná bezmocnosť. Pacienti, o ktorých vieme, že by ich hospitalizácia na JIS-ke už nezachránila a nepriniesla by žiadny benefit pre nich a iba by im predĺžila utrpenie, tak u takých pacientov už k takej liečbe nepristupujeme,” povedal jeden z ošetrujúcich lekárov.

Okrem neho však na Gabrielu silne doľahlo aj priznanie ďalšej lekárky. „My sme si na to už po tom roku zvykli, ale najväčší nápor je v nemocniciach práve teraz. Najviac sa ma dotkla výpoveď mladej lekárky, ktorá tiež ošetruje na tomto oddelení a povedala, že musela vyhľadať pomoc psychológa,” pokračovala redaktorka, ktorú však najviac odrovnalo iné zistenie, ktoré sa dozvedela.

„Čo ma úplne zaskočilo, bolo to, že lekári z tohto covid oddelenia dostávajú veľké množstvo hejtu. Píšu o nich ľudia hanlivé komentáre na sociálnych sieťach a títo lekári to berú veľmi ťažko. Je to hrozné, keď ľudí liečiš a niekto ti začne dokonca vypisovať vyhrážky. Lekári zachraňujú životy, potom prídu domov a čítajú o sebe nenávistné komentáre. Špeciálne sa to deje Petrovi Sabakovi, ktorý sa stal "tvárou" prvej línie a práve on má k pacientom nesmierne ľudský prístup,” dodala.