"Drahí moji priatelia. Áno, stalo sa to, čo som si neželala ani v najhoršom sne. Naozaj si myslím, že každá žena si zaslúži byť milovaná najmä v období, keď dá život bábätku. Žiaľ, klebety sú pravdivé. Gábor hľadal svoje šťastie niekde inde. Nedokážem sa viac na neho pozerať ako na svojho partnera, ale ani ako na zodpovedného otca malé dcérky," zverila sa na Instagrame Monika. Tá začiatkom apríla priviedla na svet ich spoločnú dcéru.

Monika Jákliová s dcérkou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcOI8LRoTYq/

"Prosím každého, nepýtajte sa ma na nič. Nie som skala a potrebujem všetko spracovať a najmä potrebujem pokoj pre seba a svoje dievčatko. Ďakujem vám. Všetko bude dobré, život je krásny a s krásnym, najmä zdravým bábätkom ešte krajší a toho, kto si tieto veci nevie vážiť, len ľutovať viem," dodala. Viac do celej kauzy vniesol nemenovaný zdroj z okolia dvojice. „Dôvodom nebola len jedna žena, bolo toho viac,“ zveril sa pre české Extra. Dokonca dodal aj to, že si táto dvojica nemá čo vyčítať, čím naznačil, že ani Monika nie je úplne bez viny. Podľa zdroja je Gábor známy sukničkár a nevera nebola v tomto vzťahu po prvýkrát.

Borárosova partnerka Jákliová informovala o údajnej nevere bojovníka na sociálnej sieti. Zdroj: instagram Monika Jákliová

A čo na to všetko Gábor? „Na také pi**viny nereagujem a ani to nečítam. Je mi jedno, čo kde píšu. Všetko je v poriadku, mám za sebou aj operáciu a som zdravý, takže môžem trénovať. Predal som byt a teraz už bývame všetci spolu v jednom dome,“ ozrejmil ich momentálnu situáciu. A vyjadril sa aj k tomu, kde bol, keď Monika rodila: „Bol som veľmi zvedavý, aký to bude pocit a aká bude, až bude doma. Keď boli v nemocnici, ja som bol doma sám, nevedel som, aký to bude pocit, ale teraz už je to dobré. Každé ráno a večer sa na ňu pozeráme, ako spinká, ako je kľudná, pekná, a sme z nej nadšení.“

No a všetko nasvedčuje tomu, že zrútená Monika svojmu drahému všetko bleskovo odpustila. V nedeľu sa totiž bok po boku objavili na živom prenose Let´s Dance a tvárili sa, akoby sa nič nestalo. ,,Rozídenci spolu? No prečo asi? Smutné, ako niektoré ženy kvôli peniazom stratia aj to posledné promile hrdosti," napísala diváčka Mia. ,,Tá Jákliová si narobila dobrú hanbu. To jej nejako nevyšlo s tým rozchodom. Gábor mal pravdu, keď vyhlasoval, že na také pi**viny reagovať nebude. Pekne sa strápnila!" reagovala diváčka Jana.

