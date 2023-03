Ivana a Marián Gáboríkovci

Marián, vy ako bývalý hviezdny hokejista, mali ste niekedy skúsenosť s tancom pred touto šou?

Marián: S barovými tancami mám skúsenosti (smiech) a potom na svadbe sme tancovali, ale inak nie.

Ivana: Sem-tam sme si spolu zatancovali salsu v bare.

Ivana Gáborík počas úvodného kola tanečnej šou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CpgBRGiqq8h/

Ivana, ako zatiaľ hodnotíte manžela, ako mu to ide?

Marián: Rozmýšľaj, čo povieš!

Ivana: Ide mu to veľmi dobre. Má svalovú pamäť, čo je super, má orientáciu v priestore, čo je výborné a pamätá si kroky, čo viac mi treba, že? Ešte doladiť techniku, tváričku...

Marián, aká je manželka Ivana trénerka? Je na vás prísna?

Marián: Je veľmi rázna, vždy hovorí k veci. Keď ideme trénovať, ideme trénovať, nie sú tam žiadne bočné vplyvy, snažím sa sústrediť maximálne, no a vie mi to dobre vysvetliť, tak, aby som to vedel pochopiť. Máme však aj zábavné momenty, že sa veľa nasmejeme, keď niečo vyvediem. Je to naozaj zábava, nie je to o tom, že by mi nejaké veci prekážali, alebo by som nechcel trénovať, to vôbec nie! Práveže opačne!

Ivana, máte občas nervy na manžela na tréningoch?

Ivana: Nie, nie. Ale raz mi povedal, ja nemám totiž veľkú trpezlivosť, že som na tréningoch veľmi trpezlivá, keď mu niečo nejde.

Marián: Musíš byť, nič iné ti nezostáva (smiech).

Vaším súperom je aj kamarát, bývalý hokejista Boris Valábik.

Marián: Borisovi držím palce, keď sa vyjadril, že to ide vyhrať, tak mu držím palce! Ale nie, doberáme sa, budeme si jeden druhého doberať, ale tak zdravo, držím mu palce, nech mu to vyjde, ako on chce. Ale tie šplechy medzi nami tam jednoducho budú.

Ivana Gáborík vyzerá po dvoch pôrodoch ako dievčatko. V čiernych minišatách ukázala schudnutú postavičku. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CpIU65XqP97/

Máte dve malé dcérky. Ako to máte vymyslené, kto sa vám o ne stará, keď tancujete?

Ivana: Dostali sme zelenú od rodiny a babiek, takže vďaka nim je toto celé možné, za čo sme vďační. A musíme si zaklopať, zatiaľ to zvládame dobre. Veríme, že deti budú zdravé, lebo vtedy je to trošku komplikovanejšie.

Marián, čo vám robilo najväčší problém, že ste sa to nevedeli naučiť?

Ivana: Nič, všetko mu ide.

Marián: Na začiatku, keď som videl, čo mám spraviť, tanečníci to volajú, že stena, tak som na to pozeral ako puk. Ale potom, keď mi to vysvetlili a zapamätal som si kroky, tak to už bolo o. k. Potom také, že držať telo vystreté, hlavu hore, ramená, držať špičky – toto je pre mňa niečo úplne nové. A potom to všetko skĺbiť do jedného a aj nejaký ten výraz mohol byť.

Boris Valábik a Eliška Lenčešová

Niekdajší hokejista Boris Valábik (37) síce pričuchol k spolu komentovaniu hokejových zápasov, no aktuálne drie tanečný parket. S tancom doteraz nemal žiadne skúsenosti. Nám priznal, s čím najviac bojuje.

Boris, akú ste mali skúsenosť s tancom pred Let's Dance? Tancovali ste niekedy?

- Vôbec! Je to moja úplne prvá skúsenosť s tancom. Prijatie tejto ponuky bolo úplné vyjdenie z moje komfortnej zóny a stále je.

Boris Valábik a Eliška Lenčešová počas svojho vystúpenia. Zdroj: tv markíza

Ako sa zatiaľ hodnotíte? Ako vám to ide? A aká je Eliška na tréningoch?

- Začnem Eliškou. Je veľmi trpezlivá a nie je frustrovaná, keďže to nerobím tak, ako je ona zvyknutá. To musí byť inak veľmi ťažké pre toho profesionála, pozerať sa na mňa, ktorý som menej ako amatér, lebo som to nikdy v živote nerobil a nemám k tomu vzťah. U mňa je dôležité zapamätať si kroky, aby som nezamrzol, aby som vedel sám so svojou hanbou a s trémou bojovať - to sú pre mňa ciele v tejto šou. Po prvom kole to však už vnímam inak, už sa vo mne zobudil športovec.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>