Bývalá tanečnica Ivana Gáborík (34) ešte počas tehotenstva sprevádzala manžela Mariána Gáboríka (38) na každom kroku. Vyzerá to tak, že vďaka svojej prehnanej aktivite na sociálnej sieti prezradila aj to, čo malo ostať v prísnom utajení.

Gáborík sa rada chváli všetkým možným na sociálnej sieti. 23. februára sa ešte ako tehotná vybrala s Mariánom na výlet do Budapešti. Do mesta, kde sa tajne natáčala jojkárska novinka Zlatá maska. Že by prezradila niečo viac? Športovec sa niekoľko dní na to, začiatkom marca, objavil aj na jojkárskej párty k spomínanej šou.

Párty televízie JOJ k príležitosti predstavenia novej zábavnej relácie, konanej v Bratislave. Na snímke Marián Gáborík. Zdroj: EMIL VAŠKO

Vtedy sa všetci domnievali, že je tam preto, že si zahral v seriáli Bola raz jedna škola, no vyzerá to tak, že dôvod mohol byť úplne iný a pod maskou môže byť schovaný aj práve bývalý hokejista. „Mená suťažiacich zostávajú zahalené tajomstvom, prezrádzať ich vopred nebudeme,“reagovala PR Jojky Katarína Gajdošíková.