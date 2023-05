Gabika Marcinková

Aké sú vaše pocity po finále, čakali ste, že sa dostanete takto ďaleko? Nečakala som to, aj keď som v to dúfala a počítala som s tým v zmysle, že som potrebovala zorganizovať môj život na to, aby som tu, povedzme, bola tých plných 10 týždňov. Takže som počítala aj s tou- to možnosťou a som rada, že som tu bola. Tiež som veľmi vďačná za to, že som si mohla odtancovať všetky tance, lebo asi by mi bolo smutno, keby som sa iba pozerala a nemohla byť súčasťou tejto šou.



Plánujete sa po šou k tancu ešte vrátiť?

Asi áno, lebo ma to dosť baví. Asi to zapojím do mojich voľnočasových aktivít.



Ako budú teraz odrazu vyzerať vaše dni bez tréningov a náročných nedieľ? Nebude vám to chýbať?

Vstanem, pôjdem s deťmi na kávu a na ihrisko a budem sa potom s nimi hrať. Potom pôjdeme niekam na obed, znova sa budem hrať s deťmi, trošku doma upracem a budem sa hrať s deťmi a pôjdeme spinkať (smiech).



Gabika su posledné kolo vychutnala. Zdroj: TV Markíza

Čo vám bude z Let´s Dance chýbať najviac?

Asi pocit, že je to tu a teraz a v tej chvíli musíme zatancovať tanec najlepšie, ako vieme. Strašne ma bavila tá šou, a to, že som bola súčasťou toho zážitku, ktorý sme ponúkali divákom každú nedeľu.



Nedúfali ste, že predsa len vyhráte vy s Matyášom?

Áno, dúfala som, ale zároveň hlava vedela, že každý z nás si rovnako zaslúži vyhrať a že je to také vyrovnané, že ozaj rozhoduje iba hlas ľudu a ten hlas ľudu rozhodol. Ale ja som veľmi rada za podporu, ktorú sme dostali.