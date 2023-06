Marcinková a Lišková majú za sebou množstvo hereckých úloh vrátane úspešných filmov Šťastný nový rok a Šťastný nový rok 2: Dobro došli, no tentoraz ich čaká boj o budúcnosť ľudstva. Už dnes odštartuje na Voyo prvá česko-slovenská fantasy miniséria Vedma. Obe herečky o tom, že si práve ony strihnú hlavné úlohy vo v našich končinách nezvyčajnom seriálovom žánri, vedeli už dávno. „Bola som zaľúbená do tohto príbehu ešte skôr, než som čítala scenár. Už v minulosti som pracovala s Adrianou Kronerovou a práve ona mi o ňom začala hovoriť už skôr,“ netají Lišková. Jej slová potvrdzuje aj scenáristka, autorka námetu a producentka Kronerová.

„Ešte skôr, ako som začala písať scenár, som vedela, že Antónia Lišková bude Vedma – sveteľná bytosť. Pre mňa spĺňa herecky aj fyzicky ideál toho, ako by tá postava mala vyzerať.“ Zaujímavosťou je, že práve Lišková je mimoriadne obsadzovanou herečkou v Taliansku, kde kvôli nakrúcaniu minisérie Vedma dokonca odmietla jednu filmovú ponuku. A oplatilo sa. Novou rolou je nadšená. „Vedma je dobrá, ľudia sú zlí a ona sa im snaží vysvetliť, že by mali byť dobrí, aby si nevybuchli celý svet. Ja sa snažím, ale moc mi to nejde,“ naznačila tajomne.

Prekvapením je aj trojica najmladších predstaviteľov Vedmy – Annet X, Josef Trojan a Denis Šafařík, ktorí mali pred natáčaním 2-dňové sústredenie v angličtine s hereckým koučom. „Išlo o to, aby sa naučili spolu fungovať pred kamerou, aby sa spoznali ľudsky, veľmi pekne to medzi nimi fungovalo a začalo to skutočne iskriť“, povedala producentka Kronerová. „Annet predtým nikdy nič nehrala, lebo je speváčka, nie herečka. Jej prejav bol veľmi prirodzený a dokonca aj náročnejšie scény zahrala veľmi dobre,“ teší sa Kronerová.

„S každým dielom ma to bavilo viac a viac. Herecká úloha bola pre mňa akési odbúravanie nekomfortnej zóny. To v hudbe akoby nemám, tam sa už po toľkých rokoch cítim veľmi komfortne,“ hovorí Annet X. Ako dopadne súboj medzi láskou a nenávisťou o prežitie ľudstva, si pozrite v 1. časti nového Voyo Originálu – fantasy minisérie Vedma už dnes na Voyo.