"Po 13-tich dňoch konečne vládzem niečo napísať. Ešte stále zoslabnutá, ale nedá sa to ani len porovnať so stavom, ktorý som mala minulý týždeň. Som vďačná, za iniciatívnych lekárov, ktorí si protokoly liečby študujú zo zahraničných materiálov a potom si informácie posúvajú medzi sebou a radili, čo robiť aj mne. Ivermectin (ktorý sme museli kúpiť v Rakúsku, lebo u nás bol nezohnateľný) mi nasadili hneď pri prvých príznakoch, k tomu Isoprinosine, obrovské dávky Déčka, céčko a zinok. Dva dni som sa vytrápila pri vysokych teplotách, na tretí deň mierna úľava a potom zhoršenie stavu. Nie, nesťažujem si, z nejakeho dôvodu som si tým mala prejsť," rozpísala sa v utorok doobeda Drobová na Instagrame a priložila aj fotku, ako chorá leží v posteli. Covid ju totálne odrovnal. A keby nemala okolo seba blízkych, netuší, ako by si poradila, keďže sa nikam nevedela dovolať.

Gabriela Drobová Zdroj: Instagram.com/@gabrieladrobova

"Uvedomila som si však inú vec. Za tých 13 dní ma nikto z oficiálnych autorít nekontaktoval, nezistoval, s kým som sa stretla, nekontroloval, či dodržiavam karanténu a už vôbec neriešil, či niečo nepotrebujem. Opačným smerom, sa nedá dovolať na žiadne oficiálne linky. Ja žijem v Bratislave, mám okolo seba rodinu a kamarátov, takže mi pomohli, nechali pred dverami lieky, jedlo, volali, zaujímali sa. Neviem si predstaviť, že ako ja, zostane doma s Covidom a jeho zlým priebehom niekto, kto nikoho nemá. Nikam sa nedovolá, nevládze a jediné, čo mu povedia je, zostaň doma a vydrž. Odkiaľ má taký človek vedieť, aké lieky si nasadiť? Ako postupovat? A hlavne, ako si to má zabezpečiť," zamyslela sa Gabika, ktorá tak po tejto skúsenosti nedá dopustiť na svojich blízkych.

"Mne odborne a hlavne psychicky pomohlo mať na linke lekára, ktorý ma celým procesom previedol a hlavne podľa príznakov vedel vyhodnotiť situáciu. Primárna starostlivosť sa na Slovensku strašne zanedbala a ja sa nečudujem, že je v nemocniciach peklo. My Slováci sme zvyknutí vydržať, pokiaľ vládzeme. Takže človek aj vo veľmi zlom stave doma drží, lebo mu to tak nakázali, až kým nie je neskoro. A pritom by stačil jeden telefonát," dodala.