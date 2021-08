Gabika Drobová v minulosti tvorila pár s Jurajom Drobom. Za sebou mali desať rokov spoločného života a po piatich rokoch randenia sa zosobášili v USA. V roku 2007 sa však rozviedli. A hoci to nebýva zvykom, obaja dodnes ostali vynikajúcimi priateľmi a dokonca spolu vymetajú mnoho spoločenských udalostí. V roku 2007 vkročil do jej života Karol Ruman. A odvtedy sú ako pár spolu. Aj keď ich vzťah nebol vždy prechádzka ružovou záhradou, nakoniec sa rozhodli svoju lásku spečatiť. Obaja si v minulosti manželstvo už vyskúšali a teraz to chcú skúsiť spoločne.

Na snímke je Gabriela Brobová a Karol Ruman. Zdroj: MATEJ KALINA

„Vzniklo to ako veľmi spontánny nápad. Je pravda, že som 29. augusta 2020 chytila na svadbe priateľov kyticu, takže v podstate celý rok sa okolo toho tak nejak žartovalo, no teraz to už vyzerá tak, že to chystáme, ale nevieme nič. Len tento víkend padlo, že vôbec do toho ideme, takže nie sú zatiaľ žiadne informácie. Ani dátum, ani miesto, ani štýl, nič,“ povedala začiatkom roka Gabika. Okrem toho na sociálnej sieti zverejnila príspevok, ktorý to iba potvrdzoval. „Po dvoch rokoch skúšam nový hair styling. V lete ma čaká veľký životný event, tak experimentujem, čo by sa tam najlepšie hodilo.“

Finále súťaže krásy Miss Slovensko 2019 v bratislavskej Inchebe. Na snímke Gabriela Drobová a Karol Ruman. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ako sa nám však ďalej podarilo zistiť, svoj veľký deň plánovali usporiadať v Šimák Zámku v Pezinku, presne tam, kde si svoje áno v roku 2019 povedali jej dlhoročná kamarátka Jasmina a raper Rytmus. A keďže je už august, zaujímalo nás, ako pokročili prípravy. Drobová však dôvod na radosť rozhodne nemá. „Ešte sa to veľmi neblíži. Teraz čakáme. Môj otec ide 16. augusta na operáciu, takže čakáme, ako rýchlo sa dostane do formy. Bližšie o tom nechcem hovoriť. Kým toto nevyriešime, nechcem nič plánovať,“ prezradila nám so smútkom v hlase. Veľkolepý sobáš sa tak tento rok v lete konať určite nebude. Blondínka si ho totiž nedokáže predstaviť bez milovaného otca a prípravy sa začnú až vtedy, keď bude opäť fit.

Prečítajte si tiež: