Monika Potokárová bola mladá, talentovaná a často obsadzovaná herečka v Slovenskom národnom divadle. Vo svojom vnútri však zvádzala ťažký boj. Presne pred rokom sa to rozhodla vyriešiť tým najhorším možným spôsobom, samovraždou. Bez známok života ju našiel v ich spoločnom byte manžel Robo. Po jej smrti sa vynorili viaceré špekulácie. Herečka mala mať krízu v manželstve. Iní sa zas domnievali, že to bol skrat.

November 2019: Jeden z najväčších talentov divadla Monika Potokárová spáchala samovraždu. Mala iba 27 rokov. Zdroj: SND

Z jej predčasného odchodu bol zdrvený aj starší kolega František Kovár, ktorý s ňou mal 5. decembra minulého roka nakrúcať reláciu Zlaté časy. Obaja sa na toto stretnutie veľmi tešili. Žiaľ, osud to zariadil inak a najbližšia rodina sa deň pred spomínaným vysielaním musela s Monikou navždy rozlúčiť. „Spomínam si na ňu ako na skvelú herečku a kolegyňu a veľmi mi chýba. Predpokladal som, že bude mať úžasnú kariéru. Vždy bola výborne pripravená a išla na 105 %, obdivoval som ju za to. Veľmi som jej držal palce,“ prezradil nám so smútkom v hlase Kovár.





