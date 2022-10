Alex Wortex si na adresu Bez servítky nedávala servítku pred ústa. Zdroj: Instagram Alex Wortex

Začiatok videa má písaný úvod, v ktorom stojí: Vyjadrovať sa k niečomu, čo sa v realite nikdy neudialo, je dosť zvláštne…

Alex naživo pokračuje: „V prvý májový deň som podpísala zmluvu s diablom a od tejto chvíle bol môj osud spečatený minimálne na určité obdobie.“



Alex Wortex a jej „slávne“ prsty v tiramisu. Zdroj: TV JOJ

Hovorí, že nie je naivná a psychicky sa pripravovala na to najhoršie, ale netušila, že by to mohlo byť oveľa, oveľa horšie. „Najtemnejšie dno, aké si len viete predstaviť. Už len z myšlienky, čo som tam týždeň zažívala, sa mi dvíha žalúdok. Mám čo robiť, aby som to predýchala, pár nocí som poriadne nespala,“ pokračuje vo svojej spovedi. „Ľudia, ktorí tvoria obsah Bez servítky, sú roboti bez duše a oni to už ani nevnímajú, je to pre nich jedna z bilióna šou. Je to nemorálne, neľudské.“ Alex, ktorá preto, že je viazaná zmluvou, konkrétna byť nemôže, varuje a vyzýva divákov: „Nevedomí ľudia vytvárajú nevedomý obsah pre nevedomých ľudí. Nieže vypnite televízor, vyhoďte ho z okna, sú to s….y!“