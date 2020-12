Štefan Kožka ešte donedávna aktívne hral v Divadle Nová scéna a v pondelok večer sa mal objaviť aj v repríze muzikálu Iago ako postava senátora Bradyho. Predstavenie sa však pre koronu zrušilo. Ako nám však prezradil náš zdroj, približne pred dvomi týždňami začal Kožka posielať kolegom šokujúce správy na WhatsAppe a úprimnosťou ich doslova desil. „Písal, že má koronu, cíti sa veľmi zle, má neznesiteľné bolesti a už chce byť tam hore,“ prezradil nám zdroj. „Napriek týmto správam ho herci odrazu zbadali v divadelnom bufete. Keď ho upozornili, že musí odísť, pretože sám povedal, že si myslí, že má koronu, zahlásil, že to nie je isté, lebo ešte nemá výsledky testov, ale všetky príznaky tomu nasvedčujú. Na druhý deň (minulý týždeň v stredu, pozn. red.) sa však opäť objavil v bufete Divadla Nová scéna. Dokonca bez rúška. Vtedy už zasiahli kompetentní, že musí ihneď odísť. Herec povedal, že tam stratil mobil a išiel ho hľadať. Na všetkých však pôsobil veľmi čudným dojmom, nevyzeral vôbec dobre, pôsobil unavene a strhane,“pokračoval náš zdroj. Teraz, spätne, jeho správanie pôsobí tak, akoby už tušil, že sa blíži jeho koniec a do divadla sa prišiel poslednýkrát rozlúčiť.

Štefan Kožka je už v hereckom nebi. Zdroj: tv markíza

Herec bol napokon na testoch vo štvrtok a výsledok bol pozitívny. Redakcia Topky dokonca disponuje videom, ktoré nahral Štefan Kožka z postele pár dní pred smrťou. „Ahojte, som Štefan, mám 66 rokov a mám Covid. Nie, nerobím si srandu, vážení, je to naozaj vážne, lebo za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Vykašľali sa na mňa. Asi so mnou majú ešte iné zámery,” prihováral sa známym. Ako ďalej Topky uvádzajú, zo svojich príznakov spomenul bolesti na pľúcach a neustály kašeľ, ktorý mu bránil sa dobre vyspať. Video nakrúcal v čase, keď sa chystal o pár dní podstúpiť ďalší test. „Ak sa mi nerozpadnú pľúca, tak sa vidíme,” uviedol na záver.

Prečítajte si tiež: