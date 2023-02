Sotva Zuzana Plačková doletela z Dubaja, kde dovolenkovala aj s rodinkou a kamarátmi, už sa rozhodla pre zmenu imidžu. Síce len miernu, ale predsa. Zuzana zašla k svojmu dvornému kaderníkovi, ktorý jej odpojil jej predĺžené vlasy. Netrvalo dlho a brunetka sa rozhodla nadpojiť si až meter dlhé vlasy. „To je masaker, to je také ťažké. Také ste ešte nikdy nerobili, že?” zahlásila Plačková, keď si ich chytila do ruky. „To, že si dávam predĺžené vlasy, neznamená, že tie moje sú krátke alebo bez života,” poznamenala vzápätí.

Zuzana Plačková s rodinkou na dovolenke v Dubaji. Zdroj: Instagram Zuzana Plačková

„Sto centimetrov, 7 balíkov vlasov,” priznala rekordnú dĺžku svojich vlasov. Brunetka si nevedela svoj nový účes vynachváliť, no už na druhý deň zistila, že sú veľmi ťažké a naozaj aj veľmi dlhé. „Tie vlasy sú také dlhé, sú extrémne ťažké, neviem, ako dlho s nimi vydržím. Cítim veľkú záťaž. Dúfam, že si na to zvyknem, za tú sumu, lebo René mi extrémne vynadal, či mi preskakuje. Tak, to sme my ženy. Tak, ako si muži kupujú hovadiny do áut, tak my ženy si kupujeme hovadiny na seba,” obhájila sa Plačková, o ktorej jej známe, že si dopraje poriadny luxus, no keď už za toto jej manžel vynadal, musela to byť riadne vysoká suma, ktorú za ne vycálovala.

Prečítajte si tiež: