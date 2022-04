FOTO Zuzanita z Bez servítky: TAKTO vyzerala v roku 2008 pred PLASTIKAMI! RADIKÁLNA ZMENA ×

V kulinárskej relácii Bez servítky varila uplynulý týždeň aj Zuzanita, ktorá sa „preslávila” aj vďaka šou Take Me Out. Kráska sa vôbec netají tým, že miluje plastické operácie a extrémne vylepšenia. Keď však uvidíte, ako vyzerala v minulosti, nebudete veriť vlastným očiam.