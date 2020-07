Herečka Zuzana Vačková (51) víkendovala v kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach. Ako to u nej býva zvykom, opäť sa pochválila fanúšikom na sociálnej sieti. Tých poriadne pobavila.

Zuzana v kúpeľoch pózovala pri vonkajšom bazéne. Šaty horčicovej farby jej síce pristali, ale na zábere si výrazne predĺžila nohy. Už na prvý pohľad vyzerajú, akoby patrili Adriane Sklenaříkovej.

Zuzana Vačková si dáva pravidelne do tela. Zdroj: instagram

Sú až neprirodzene dlhé. Fotka tak pôsobí doslova komicky. Herečku na to upozornili aj samotní fanúšikovia, no tá to zobrala s humorom.

Mohlo by vás zaujímať: