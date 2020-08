Zuzana Tlučková (58) sa raduje z toho, že konečne začala pracovať. V súkromí je šťastná i napriek tomu, že už roky je bez partnera. Ako to vníma, ale aj to, že s ňou opäť žijú obaja jej synovia, ktorých má s exmanželom Števom Skrúcaným (60)?

Aký je to pocit, že konečne točíte Susedov?

Už týždeň nakrúcame, tešíme sa z toho. Večer sme si telefonovali s Martou a rozprávali sme sa o nakrúcaní. Hovorila som jej, že mám z toho taký zvláštny pocit...zdalo sa mi akoby som bola v svojej roly poddimenzovaná, a že to bolo možno spôsobené práve tým, že nám v štúdiu chýbal komparz, ktorý sa smeje na scénkach a ktorý tam teraz nie je kvôli bezpečnostným opatreniam. Chýbalo nám to ich „hecovanie“ ale verím, že sme napriek tomu nabehli do starých koľají a na výsledku sa to neodrazí. Tu na Zlatých časoch (tam sme sa stretli s herečkou, pozn. red.) to bolo príjemné, že komparz mohol byť s nami v štúdiu a výborne reagoval aj keď sa komparzisti „dusili“ v rúškach, keďže v štúdiu je naozaj teplo.

Veľa ľudí robilo paniku z korony, patrili ste medzi nich?

Samozrejme som sa bála. Mala som strach nielen o seba, ale hlavne o svojich blízkych s ktorými som nemohla byť. Môj otec, ktorý má 83 rokov, žije v Košiciach a tým pádom bol odkázaný na seba a bratovu pomoc. Ale keďže je môj brat záchranár a nechcel akýmkoľvek spôsobom ohroziť otca, mal to nesmierne ťažké. Myslím však, že mnoho rodín prechádzalo niečim podobným.

Boli ste so synmi v tom období?

Áno. Báli sa o mňa, nepúšťali ma von. Nákupy a všetko potrebné zabezpečovali oni. Ja som to brala tak, že si aspoň oddýchnem. Ale keď koniec toho celého je stále v nedohľadne,človeka premkne mierna depresia z toho, že život sa tak skoro nevráti do normálu, že divadlo ešte nebudem hrať a že to ešte nejaký čas potrvá. A po tej zľaknutej fáze prišla fáza uvedomenia si, že sa to asi nikdy neskončí, len sa s tým musíme naučiť žiť.

Zuzka Tlučková a Marta Sládečková sú spolu často pred kamerou, ale aj v súkromí. Zdroj: TV Markíza

A čo vám pomohlo na „smutné stavy“? Cvičili ste, alebo ste si niečo dobré uvarili, pozreli v TV?

Pozerala som televíziu, čítala som si, alebo sa išla prejsť. No a samozrejme veľa času som strávila aj v kuchyni. Také tie obyčajné veci. Musím povedať, že mi veľmi chýba, ani som to o sebe netušila, že som taká kontaktná osoba, že sa nemôžem s kamarátkou alebo kamarátom objať, podať si ruku, dať si pri stretnutí bozk na líce. Asi nikto z nás by nepredpovedal, že takéto niečo zažijeme. Keď sme boli izolovaní doma a už nám to liezlo na nervy, spomenula som si na to, čo prežíval môj otec počas vojny. Bol s rodičmi schovaný v jaskyni, v zime, tme, bez jedla a vody. Uvedomila som si, že sa nemám na čo sťažovať, že som v pohodlí svojho domova a nehladujem. Korona nám ukázala, že mnohé veci, ktoré sme brali ako samozrejmosť, až také samozrejmé nie sú. Donútila nás pribrzdiť.

Začali ste robiť nejakú novú činnosť počas pandémie?

Pravidelne som chodila do lesa na prechádzky, keďže máme dvoch psov. Ale musím povedať, že mne veľmi pomáha príroda a hlavne les, ktorý máme kúsok od domu. Je to pre mňa balzam na dušu, pomáha mi to vytriediť myšlienky a prevetrať hlavu.

