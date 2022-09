Ťapáková v auguste nastúpila na post riaditeľky sekcie marketingu RTVS. Nový generálny riaditeľ Ľuboš Machaj o nej povedal, že je „človek, ktorý sa ako jeden z mála na slovenskom trhu vyzná v televíznej štruktúre a dokáže zhodnotiť výtlak jednotlivých formátov”. V tom čase však jej milovanú mamu postihli zdravotné ťažkosti. Odvtedy prešiel sotva mesiac a Ťapáková prežíva opäť krušné chvíle. Nešťastne sa zranila a museli okamžite do nemocnice. Zuzana tak na vlastnej koži zažila, v akom dezolátnom stave je naše zdravotníctvo.

Na snímke Zuzana Ťapáková. Zdroj: EMIL VAŠKO

“Takto sme dopadli po poslednej prechádzke v Horskom parku. Už týždeň sa boríme s maminou zlomeninou členku. Ale najmä sa boríme s našim zdravotníctvom, s lekárskou starostlivosťou a celkovým prístupom. Okrem nás tam boli oveľa ťažšie prípady, aj keď mama má veľa ťažkých diagnóz, ale vidieť, ako človek s krvácajúcou hlavou a babička dovezená z ďalekej dedinky len tak ležia v zúfalstve na vozíkovom lôžku bez zakrytia, bez vody, bez šance ísť na toaletu, je desivé a hrozné,” zverila sa Ťapáková na Facebooku a poukázala tak na alarmujúci stav našich nemocníc. Lekári totiž po nej dokonca chceli, aby mamu sama vyložila na stôl.

“Dokonca už nemajú ani vozíky na prevoz, ani sanitárov a mamu som mala sama vyložiť na röntgenový stôl. So zlomenou nohou! Musela by som byť Herkules! Nuž, možno by taká exkurzia zodpovedného ministra do týchto miest nebola od veci. Inak si neviem predstaviť, že sa niečo zmení. Prosím, opatrujte sa, dávajte na seba pozor a držím vám, nám, všetkým palce,” napísala. Zajímalo nás, či teda naozaj sa musela s mamou naťahovať ona sama.

“Áno, musela som ju vyložiť na stôl. Aj som vybehla na chodbu, aby mi taký cudzí pán pomohol. Mama má dvojitú zlomeniu členku, nebolo to jednoduché. Bolo to veľmi smutné a ťažké na tej chirurgii v štátnej nemocnici,” prezradila nám Ťapáková.