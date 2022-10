Speváčka Zuzana Smatanová (38) si svoje súkromie vždy prísne strážila. Verejnosť pozná jej tvorbu, no nikdy sa nedozvedela viac. V spoločnosti sa neobjavuje s mužom po svojom boku, no to neznamená, že v súkromí nemá žiadnu blízku osobu. A my vieme, kto ňou je.

Speváčka a pesničkárka Zuzana Smatanová si súkromie stráži, no pred štyrmi rokmi nám predsa len povedala, prečo stále nemá rodinu a vyhovuje jej život, aký žije. „Som človek, ktorý je rád, keď je neobmedzovaný. Keby som v tejto chvíli mala deti, tak by som musela opustiť svoj svet, v tom slova zmysle, že by som sa nemohla naplno venovať hudbe. Napríklad by som sa už nemohla len tak zavrieť do štúdia na dva roky. Čiže zatiaľ si neviem predstaviť, že by som mala deti, lebo mi momentálne vyhovuje, že môžem tvoriť a som neobmedzená. To však s kariérou nemá nič spoločné. Verím, že každý máme niekde napísané, čo nás čaká a čo neminie. Ak mám mať rodinu, tak ju mať budem, ale ak nie, tak nie,“ priznala v roku 2018 s tým, že je zmierená aj s takou možnosťou, že deti mať nikdy nebude.

Ich kamarátstvo malo prerásť až do lásky. Zdroj: Instagram Zuzana Smatanová, horskyvodca_michalgercak

V poslednom čase však začala Zuzana tráviť takmer všetok svoj voľný čas s jedným známym mužom. „Toto je Michal Gerčák – môj tatranský horský vodca. Teda nielen môj, je pre všetkých dobrodružstva chtivých ľudí. Keď s ním kráčate a leziete na vysoké štíty Tatier, má pre vás silný ‚focus‘ a stará sa o všetku vašu bezpečnosť a pohodlie. On je dokonca súcitný a trpezlivý aj voči frflavým bábovkám, ako som občas ja,“ napísala ešte v novembri minulého roka k ich spoločnej fotke. A odvtedy sa stali doslova nerozlučnou dvojkou. Michal je členom tímu S Tribulom po horách a často ich sprevádza aj Smatanová, ktorá si vďaka nemu náročné turistiky zamilovala. Spolu zvládli už lezenie ľadopádov v Slovenskom raji, Vidlový hrebeň či výstup na Ihlu. A za ten čas sa mimoriadne zblížili.

Zuzana si turistiky zamilovala. Zdroj: Instagram Zuzana Smatanová, horskyvodca_michalgercak

„Zuzka a Mišo majú k sebe veľmi blízko. Náklonnosť k sebe už ani neskrývajú. Rozumejú si v každej oblasti. Je možné, že Zuzana konečne našla toho pravého,“ povedal nám náš zdroj. A keďže speváčka o svojom osobnom živote verejne vôbec nehovorí, vie iba ona, či je medzi nimi niečo viac ako len tatranské kamarátstvo.