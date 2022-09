V Inkognite opäť nebude núdza o zábavu. Postarajú sa o to hádači a Zuzana Kubovčíková Šebová (40) nebude skrývať nadšenie z jedného z hostí.

Hosťom, ktorého povolanie budú hádať hádači Inkognita, bude aj mladík s dlhšími vlasmi. A Šebová mu bez zábran bude prejavovať sympatie. V momente, keď vstúpi do štúdia mladý Miroslav, herečka nebude vedieť od neho odtrhnúť zrak. „Miroslava som napr. ja prihlásila. Som ho len tak stretla, hovorím mu, poďte so mnou, a zrazu sme tu (smiech). Áno, je to môj typ, držím vám palce,“ zahlásila s úškrnom. Inkognito si môžete pozrieť v novom vysielacom čase už dnes od 21.40 hod. na TV JOJ.

Zuzana Kubovčíková Šebová. Zdroj: TV Markíza

