Zuzana Plačková (31) je podnikateľka každou bunkou tela. Krátko po pôrode sa pustila do práce, ktorú však prerušili neznámi zlodeji. Vnikli do jej dodávky a známej influencerke spôsobili poriadnu škodu.

Jednou z oblastí, v ktorej podniká, je obchod so značkovým detským oblečením. Aby mohla tovar pravidelne dopĺňať, zaobstarala si dodávku. „Dnes nám niekto vykradol dodávku, ktorú máme novú ešte s nemeckými značkami, takže si asi niekto myslel, že je to nemecké auto,“ napísala Zuzana a upresnila, čo sa v nej nachádzalo. Okrem pracovného náradia prišla o novú kolekciu detského oblečenia, pričom zámky na aute porušené neboli. „Bola by som rada, ak by mi dal niekto vedieť, keby niekto rozpredával detské veci značky Daga, pretože sme výhradní zástupcovia,“ poprosila verejnosť o spoluprácu.

Zuzana Plačková v obchode s detskými vecami. Zdroj: instagram

Na margo samotnej krádeže, ktorú chce riešiť na polícii, varovala aj ďalších majiteľov podobných áut. „Neboli vôbec poškodené zámky ani nič iné, to je na tom úplne najväčšia haluz, takže dávajte si pozor, kto máte väčšie dodávky, nejde nám to do hlavy, ako sa tam dostali.“

