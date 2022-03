Reného brat Ján mal v sobotu svadbu. Manželia Strauszovci však na ňu najskôr zabudli. „Najväčší strop, ktorý sa nám mohol stať. My sme spali a odrazu nám zavolal Reného brat… My sme zabudli, že on má svadbu. Takže ja som bola za päť minút oblečená, René detto, pretože o päť minút máme byť tam. 15 minút pred svadbou nám volal. Takže maľujem sa v aute, zistila som, že som si zabudla mejkap, mám tu len korektor a líčka. My sme akí dementi, väčších nepoznám,” priznala Zuzana.

Zuzana Plačková v Moom pyžamku Zdroj: instagram/@queenplackova

Napriek všetkému svadbu stihli a pri pohľade na vyfintenú Plačkovú by ani nikto nepovedal, že príprava jej trvala iba päť minút. Stavila na ružové minišaty a strieborné lodičky a rozhodne bola neprehliadnuteľná.



