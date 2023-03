Hoci ich pri kúpe ubezpečovali, že Tinky ostane malé rozkošné prasiatko, stal sa pravý opak. Dnes je z neho vypasené prasa a nažíva si u Plačkovej mamy na dvore v Čadci. Z domu sa však musel porúčať aj ich milovaný psík Diorko. Prečo?

Ich milovaný Diorko musel tiež z domu... Zdroj: Instagram tinkydiorko

„Pýtate sa, kde máme psíka. Diorko je už 2. mesiac u kamošky Saimonsy, ktorá nám ho vždy stráži, keď niekam cestujeme. No tentoraz u nej ostal, aj keď sme doma, lebo Diorko je chorý, a kým sa nedá dokopy zdravotne, nechceme ho ohroziť. On je totiž strašný papkáč a u nás má veľa nástrah na jedlo a zdravotne by mu hocijaké bežné jedlo aktuálne ublížilo ešte viac, keďže má špeciálnu diétu a môže jesť len špeciálne granulky. Tak sa lieči u nej,“ vysvetlila Zuzana svojim fanúšikom.