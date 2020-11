Plačková so sebou nebola nikdy spokojná. Pred rokmi si dala zväčšiť prsia, zmenšiť nos, vynoviť chrup, no napriek všetkému na sociálnej sieti nikdy neuverejňovala svoje reálne fotky, ale používala skrášľovacie filtre. Túžba po umelej kráse však bola taká veľká, že sa zverila do rúk ukrajinského chirurga, ktorý mení ženám tváre ako cez kopirák. Zuzana za to vysolila 33-tisíc eur a hoci jej ľudia odkazujú, že vyzerá ako slávny živý Ken, ona operáciu neľutuje. Otázne však je, prečo aj po takto drahom zákroku, po ktorom by so sebou už konečne mohla byť spokojná, stále používa filtre na zmenu tváre? Momentálne dovolenkuje v Turecku, odkiaľ pridáva samé fotky odzadu a keď natočí nejaké video, bez spomínanej aplikácie to do sveta nepustí...

Zuzana Plačková si v čase celoplošného testovania užívala s manželom Reném v exotike. Zdroj: INSTAGRAM

