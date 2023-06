Nie je žiadne tajomstvo, že Plačková vo veľkom rozbieha biznis a otvára doslova jednu prevádzku za druhou. No a keďže je mamou 9-mesačného synčeka, s ktorým nestíha byť celé dni, povolala si k sebe mamu. Tá sa na nejaký čas dokonca k nej nasťahovala.

Deň matiek našich celebrít: Na snímke Zuzana Plačková s mamou. Obe si užívali v Ríme. Zdroj: Instagram

„Ani sama neviem, ako to všetko stíham. Zistila som asi, že mám nejakú psychickú poruchu a stále musím byť pod nejakým určitým tlakom. Nedávno som otvorila novú kaviareň a obchod v novom nákupnom centre. A chystám ďalšiu kaviareň v ďalšom nákupnom centre. A plánujem otvoriť obchod s mojou kozmetikou, tiež v nákupnom centre. Je toho veľa! Jednoducho milujem robiť, som asi workoholik, mám to rada, napĺňa ma to, tak to robím,” zverila sa nám Plačková, ktorej synčeka jej cez deň varuje mama.

„Mamina nechala svoju robotu a žije s nami, pomáha mi, aj v práci, aj vo všetkom. Som veľmi rada, že je pri nás,” prezradila nám Zuzana, ktorá si jej pomoc nevie vynachváliť.

