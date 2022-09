Zuzanu po pôrode zaplavili gratulácie a stovka otázok od fanúšikov. ,,Pýtate sa, ako to zvládam. Na moje prekvapenie, neviem, či ja som tak silná, ale čakala som tak stonásobne horšie všetko. Zvládam to výborne a bolesti som rozchodila nasilu, lebo som niekde počula, že každý krok bolí menej a menej a ono to naozaj tak je. Aktuálne sa cítim už tak, že by som pokojne išla do roboty. Jediné, čo ma bolí, sú kríže,” priznala čerstvá mamička a vyjadrila sa aj k synčekovi.

Zuzana Plačková s milovaným synčekom Dionkom. Zdroj: Instagram queen.plackova

,,No a čo sa týka malého, tak popravde nechápem, že ja som porodila tak nádherné dieťa. Čakala som hocičo, ale že bude tak dokonalý, to naozaj nie. Aktuálne si ho užívam naplno a mám v pláne ešte nejakú dobu tak pokračovať a užívať si každú sekundu s ním. Milujem ho,” dodala.