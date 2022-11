Nie je to tak dávno, čo sme písali, že raper Patrik Rytmus Vrbovský (45) a Jasmina Alagič (33) si zadovážili nové hniezdočko lásky v Dubaji. No a keďže moderátorka je dobrá kamarátka Zuzany Plačkovej (31), tá neváhala a sen o bývaní v tejto krajine si najnovšie splnila aj ona.

Plačková si nedávno zbalila kufre a odletela do exotického Dubaja spolu s manželom Reném a s ich 2-mesačným synčekom. Okrem toho, že si užívajú slnko, more, pohodu a kamarátov, influencerka si počas dovolenky kúpila byt. „A tu sa stavia môj sen, môj najväčší sen! Zajtra sa tam idem cez deň pozrieť aj dovnútra! Milujem! Tu budem tráviť svoj život. Presne tu, ľudia moji. No, ale ešte si počkáme,” zverila sa Plačková na Instagrame a zverejnila aj krátke video, ktoré zachytáva veľkú rozostavanú budovu, kde si podnikateľka a influencerka kúpila spomínaný byt.

Zuzana Plačková si užíva dovolenku v Dubaji. Prvýkrát je pri mori aj so synom Dionom (2 mes). Zdroj: Instagram Zuzana Plačková

Zuzana tak bude „susedkou” Jasminy Alagič. Tá si s manželom Rytmusom kúpila byt v Dubaji na jar tohto roku, keď dostali spontánny nápad tiež počas dovolenky. „V Dubaji som bola prvýkrát a hneď sme si tam kúpili byt. Dubaj ma jednoducho očaril. Muž ho miloval už predtým a ja som to stále nechápala, až kým som do Dubaja konečne nezavítala. Išlo o výhodnú ponuku, čiže to nemá len srdce, ale aj hlavu. Tak ako všetky naše doterajšie investície,” prezradila nám nedávno Jasmina.



