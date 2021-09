V novej horúcej markizáckej šou Love Island si mladí ľudia snažia nájsť partnerov a spoločne sa dobojovať až do finále. Nažívajú si v luxusnej vile na Kanárskych ostrovoch, a aké to tam je, si na vlastnej koži vyskúšala aj Zuzana Plačková (30). Tá sa s každým účastníkom osobne stretla a už teraz vie, kto má najväčšie šance a kto určite vypadne.

Nathan

Dal som si pauzu od futbalu, tak som sa prihlásil. Mojou silnou stránkou je, že sa snažím byť stále v pohode. Veľa ľudí sa pri mne cíti dobre. Mojou slabšou stránkou je, že keď som hladný, som nervózny a nepríjemný. A aký je môj typ ženy? Už som vyrástol z toho, že to musí byť blondína či bruneta. Chcem, aby mala sympatickú tvár, oči, lebo tie sú zrkadlom do duše, a hlavne aby bolo príjemná, milá a dobrosrdečná. A aby mala všetkých 5P pokope.

Nathan z Love Island. Zdroj: instagram

Zuzana: Najväčší pohoďák v šou! Cool týpek, zábavný, spontánny, nerieši zbytočné hlúposti. Je vidno, že si šou prišiel skrátka užiť, a keď sa pošťastí, nájde si tam aj lásku svojho života. Jeho silnou stránkou sú práve všetky tieto veci.

Honza

Ja som sa sám neprihlásil, mňa si vybrali sami na filmovom festivale v Karlových Varoch. Páčia sa mi dobré a inteligentné baby a trošku vyššie, nepáčia sa mi divoké mladé baby. Ja som skôr nekonfliktný človek, hádky budem skôr upokojovať.

Jan z Chebu. Zdroj: Tv Markíza

Zuzana: Veľmi tichý typ človeka. A keď niečo povie, tak veľmi tlmene. Pôsobí ako nedobytná pevnosť. Jeho najsilnejšou stránkou je fyzický vzhľad. Má rozhodne „najvymakanejšie“ telo zo všetkých chalanov.

Laura

Prihlásila som sa preto, lebo je výzva byť 2 mesiace vo vile pod kamerami. Je to určite veľký tlak a príde mi to ako zaujímavá a super skúsenosť. Spoznám nových ľudí, a ak sa pošťastí, aj partnera. Mojím vzorom je otec, ktorý je šikovný, pracovitý, empatický. Takto by mal vyzerať aj môj partner. A teším sa aj na baby.

Blondínka Laura. Zdroj: Tv Markíza

Zuzana: Zatiaľ sa mi javí ako najnudnejšia súťažiaca, ktorá sa doteraz nijako extra neprejavila. Je taká nenápadná, že mnohí diváci ani nevedia, že je súčasťou hry. Práve to jej môže uškodiť. Ale ako sa hovorí, tichá voda brehy myje. Uvidíme...

Markéta

Ja som vždy mala rada výzvy, a preto som sa aj prihlásila. Je to niečo, čo by diváka mohlo zaujať a trošku ho aj podráždiť. Myslím si, že to bude mať veľkú sledovanosť. Môj typ je určite niekto, kto sa mi zapáči na prvý pohľad. Mojou výhodou je, že som svojská a verím, že na vile ostanem dva mesiace. Verím si na 80 %.

Krásna Markéta. Zdroj: Tv Markíza

Zuzana: Je to síce krásna modelka a zo začiatku sa tvárila ako divoká párty baba, ale vo vile sa zmenila na umrnčanú „žiarlivku“. Práve to jej môže najviac uškodiť, lebo už teraz je jasné, že ide Pítrovi na nervy.

Martin

Ani neviem, prečo som sa prihlásil, celé to vzniklo spontánne. Išiel som s kamarátkou na korčule a ona sa o tej šou zmienila. Ani som nevedel, čo je to za šou, pozrel som si to, skúsil a som tu. Snažím sa byť sám sebou a nehrať sa na nejakého frajera či pretvarovať sa. Nemám vyložene svoj typ ženy, musí tam niečo medzi nami prebehnúť, nejaká chémia.

Martin z Osekov. Zdroj: Tv Markíza

Zuzana: Krásne telo, dokonalý úsmev, no čo z toho, keď sa doteraz nijako neprejavil? Tichý typ, do debát sa príliš nezapája. Teda aspoň doteraz. Ale pôsobí ako verný typ. Aj to môže byť jeho silná stránka.

Mishala

Mne sa ozvali na Instagrame pred dvomi týždňami. Bolo to síce narýchlo, ale hovorím si, prečo nie? Žijeme len raz a aj tak si ma nikto nebude pamätať, tak by sa malo všetko šialené vyskúšať. U chlapa chcem hodnoty, ako sú lojalita, vernosť a že som to len ja, ktorú chce a aby mal aj svoj biznis a bol sebestačný. U mňa záleží najmä na tom, ako si s chlapom sadnem. Keď má charizmu, je mi jedno, ako vyzerá.

Čiernovlasá Mishala. Zdroj: Tv Markíza

Zuzana: Síce vo videovizitke pôsobila ako najväčší živel, vo vile sa zatiaľ tiež veľmi neprejavila. Drží sa stranou a nejakú šou som od nej doteraz nevidela. Ale určite to ešte roztočí a predvedie aj svoj rap. A to jej môže výrazne pomôcť.

Petr H.

V modelingu je ľahké vzťahy nadviazať, ale ťažké je ich udržať. A to je asi aj dôvod, prečo som tu. A uvidíte, čo z toho bude. V minulosti by som sa do takejto šou neprihlásil, ale hovorím si, možno sa tam prihlási niekto z rovnakého dôvodu ako ja. Na žene ma musí niečo zaujať. Asi najmä energia a životný elán. To je hlavný element, ktorý hľadám u svojej druhej polovičky. Moja silná stránke je určite to, že som otvorený a veselý. Som otvorený všetkým možnostiam.

Petr z Pardubíc. Zdroj: Tv Markíza

Zuzana: Chlapec s dokonalým „ksichtíkom“ a vlasmi, ktorý už stihol popliesť Markétinu hlavu. A aby bol vždy za pekného a dobrého, pripadá mi, že nevie povedať nahlas svoj názor. Uškodiť mu však môže priznanie, koľko mal vo svojom živote žien. A tých teda bolo!

Petr G.

Tento rok bol pre mňa veľmi náročný. Zomrela mi mama, bol som bez priateľky a blízky priateľ ma okradol vo firme, tak som potreboval vypadnúť. Fotil som vtedy súťaž Miss a tam mi o šou povedali. Išiel som na kasting a vyšlo to. Teším sa, že sa budem môcť zamyslieť nad tým, čo mi tento rok dal a vzal. Keď sa vrátim, určite budem niekým iným. Nemám svoj typ. Chcem niekoho, s kým navždy ostanem dieťaťom. Musí tam byť energia a ľudia by si mali veriť. Pre mňa je výhra už len to, že som sa sem dostal. Avzvyšok je len bonus.

Petr z Karlových Varov. Zdroj: Tv Markíza

Zuzana: Už zo začiatku bolo vidieť, že baby veľmi neupútal. Je to síce džentlmen a dobrák, ale ako sa hovorí, ženy oveľa viac priťahujú zlí chlapci. Uškodiť mu môže aj to, že si dosť vynucuje pozornosť partnerky.

Tereza

Prihlásenie by som prirovnala k slovu osud. Bola som účastníčka českej Miss, ale rozhodla som sa odstúpiť a pol hodinu nato mi volali, že letím. Nič si od toho nesľubujem, ale teším sa na nové zážitky. U mňa veľmi záleží na osobnosti, to je pre mňa najdôležitejšie. Chcem, aby bol muž otvorený, aktívny, pozitívny a aby som sa s ním smiala a aby mal rád cestovanie. Páčia sa mi tmavší muži, takí Španieli, a milujem modré oči.

Sexi Tereza. Zdroj: Tv Markíza

Zuzana: Pôsobí na mňa ako najvyspelejšia z báb a potrpí si na hodnoty. A práve to si na nej cenia aj ostatní chalani. Jej zrelosť. A to môže byť pre ňu tá najsilnejšia zbraň.

Vildo

Je to pre mňa výzva a výzvy mám veľmi rád. Teším sa na priebeh súťaže, na ľudí, na zážitky. Páčia sa mi rozumné a vtipné baby, ktoré majú dlhé nohy. Mohla by byť aj blondínka, ale v podstate na tom nezáleží. Hlavne, aby bola šikovná a nielen pekná, ale aby vedela uvariť aj rezne (smiech).

Vilém z Olomouca. Zdroj: Tv Markíza

Zuzana: Zrejme najväčší taktik hry. Každému by iba radil, ale že by sa zaujímal o svoju polovičku Lauru, to nie! Je otázne, či sa spolu zblížia, keďže jeden ani druhý o seba zatiaľ veľký záujem neprejavili.

Aicha

Ja som sa prišla zabaviť, ja nič neočakávam. Život ma naučil, že nemám nič očakávať. Páčia sa mi vysokí, inteligentní a pekní muži. Mojou silnou stránkou je, že som úprimná a radšej poviem pravdu, čo bolí, ako klamstvo, čo poteší. Väčšinou poviem veci tak, ako ich cítim. Láska je v hlave, keď sa nastavím, že nechcem byť zaľúbená, tak nebudem.

Exotická Viktória. Zdroj: Tv Markíza

Zuzana: Pôsobí ako dosť prelietavý typ baby, čo jej vyčítal aj Peter. Hneď po spoločnom spárovaní sa totiž pred jeho očami bozkávala s Honzom. Tvrdí o sebe, že sa nevie zaľúbiť, no práve to môže byť pre ňu kameňom úrazu. Možno nakoniec ostane na ocot.