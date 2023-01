Zuzana Plačková dávnejšie investovala do bytu v novostavbe v Dubaji. O pár rokov sa táto krajina stane jej druhým domovom. Do tejto destinácie lieta s manželom pravidelne a totálne si to tam zamilovala. So synom Dionkom si Dubaj užívali už niekoľko mesiacov po jeho narodení a teraz do tepla odleteli opäť. Tentoraz im však spoločnosť robia aj kamaráti a kufre si zbalila aj Zuzanina mamina. Plačková zverejnila fotku so synčekom Dionkom, ktorý rastie ako z vody. „Krásna mamina,“ kopili sa komentáre pod záberom.

Zuzana Plačková so synom Dionkom. Zdroj: Instagram queen.plackova

