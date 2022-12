Určite si viacerí pamätáte, keď sa Zuzana Plačková pochválila ešte v roku 2020 na Instagrame šialene drahým darčekom, ktorý si sama dopriala k jej narodeninám. Zuzana sa vtedy vybrala do Viedne, do luxusnej predajne, kde si urobila radosť nákupom za 29-tisíc eur. A nezabudla sa tým provokačne pochváliť, čím tak určite vytočila 3/4 Slovákov. Brunetka totiž minula v priebehu pár minút toľko peňazí, čo zarobí priemerný občan na Slovensku asi za dva roky. Išlo o luxusné šperky.

Zuzana Plačková podstúpila ďalšie vylepšenia. Nechala si tetovať pery a obočie. Zdroj: Instagram queen.plackova

Zuzana sa netají prepychovým životom, nad ktorým viacerí krútia hlavou, odkiaľ na to berie. Najnovšie opäť šokovala, keď sa na sociálnej sieti pochválila luxusným darom pre jej sestru. Tej totiž pripravila obrovské vianočné prekvapenie. A tým bol darček, aký sa len tak medzi bežnými smrteľníkmi nevidí. Sestre totiž darovala nové auto, známej, drahšej značky. "Sesterská láska! Pre moju rodinu aj nemožné," napísala k fotke, na ktorej sa vyfotila so sestrou pri jej novom aute. Tu si mnohí Slováci kladú otázku: "Aj vy ste darovali súrodencovi na Vianoce luxusné auto?" O Zuzane je však známe, že jej štedrosť nepozná hraníc, a keď na to má, dopraje nielen sebe, ale aj svojim blízkym.



